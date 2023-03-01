Ексначальника управління київської митниці взяли під варту

Колишнього начальника управління адміністративно-господарської діяльності Київської митниці та його спільницю, які організували викрадення товарів на суму понад 40 мільйонів гривень, взяли під варту із можливим внесенням застави, повідомило Державне бюро розслідувань.

Експосадовцю суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 27,2 млн грн, а його спільниці розміром 13,9 млн грн.

Уже колишній керівник управління адміністративно-господарської діяльності Київської митниці привласнив та перепродав смартфони, будівельні та побутові товари на загальну суму у понад 40 млн гривень, які зберігалися на складах митниці.

Для цього він організував виробництво муляжів, які ззовні та вагою не відрізнялись від оригінальних товарів.

Організатору схеми повідомлено про підозру у викраденні чужого майна, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному із проникненням у сховище (ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України). Санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування ще триває.