Ексначальника управління київської митниці взяли під варту
Водночас суд передбачив для нього 27 млн застави.
Колишнього начальника управління адміністративно-господарської діяльності Київської митниці та його спільницю, які організували викрадення товарів на суму понад 40 мільйонів гривень, взяли під варту із можливим внесенням застави,
Експосадовцю суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 27,2 млн грн, а його спільниці розміром 13,9 млн грн.
Уже колишній керівник управління адміністративно-господарської діяльності Київської митниці привласнив та перепродав смартфони, будівельні та побутові товари на загальну суму у понад 40 млн гривень, які зберігалися на складах митниці.
Для цього він організував виробництво муляжів, які ззовні та вагою не відрізнялись від оригінальних товарів.
Організатору схеми повідомлено про підозру у викраденні чужого майна, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному із проникненням у сховище (ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України). Санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування ще триває.