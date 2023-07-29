Воїни з 3-ої ОШБр взяли в полон вісьмох росіян: Як це було

Наші захисники продовжують очищати українську землю від загарбників.

Під час звільнення української землі від російських загарбників воїни 3 окремої штурмової бригади захопили в полон вісьмох окупантів. Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк показав відео роботи українських захисників, інформує ZN.ua .

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«Попри роботу ворожої артилерії та суцільне мінування території на підступах, наші бійці працюють професійно, злагоджено та результативно», – зазначив Павлюк.

Нагадаємо, 27 липня, стало відомо, що українські військові звільнили Старомайорське Волноваського району Донецької області. Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що після звільнення Старомайорського наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах. російські окупанти спробували відновити втрачені позиції в районі Рівнопілля та Макарівки. Однак ворогу це не вдалося.