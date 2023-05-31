Депутатка Київської міської ради не задекларувала статки на понад 63 млн грн

Їй повідомили про підозру.

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру депутатці Київської міської ради у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Загальна сума незадекларованих депутаткою статків становить понад 63,7 мільйона гривень, повідомляють у НАБУ, інформує ZN.ua.

Правоохоронці встановили, що жінка не задекларувала 55,6 мільйона гривень доходу від продажу цінних паперів, отриманих у 2020 році. Також вона не вказала дохід у розмірі 192 тисяч гривень від продажу мотоцикла Harley-Davidson, автомобіля Land Rover та отримання страхових виплат на ремонт автівки у сумі понад 19 тисяч гривень.

З-поміж іншого жінка неправильно зазначила вартість земельної ділянки у Києві, що їй належить. Правоохоронці виявили невідповідність відомостей у декларації реальним статкам депутатки на суму, яка більш ніж у 4000 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Наразі їй правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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