Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»

Ганна Маляр розповіла про ситуацію в місті, за які точаться важкі бої.

Росіяни не змогли оточити Бахмут та втратили частину панівних висот довкола міста, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що українські військові досі контролюють над деякими територіями в місті, інформує ZN.ua.

Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»
© Getty Images

«Тобто, просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті. Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись» – зазначила Маляр.

За її словами, українські захисники досі контролюють промислові та інфраструктурні об’єкти, а також приватний сектор у районі «Літак».

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом прокоментував ситуацію щодо Бахмута. Згодом його прессекретар Сергій Никифоров заявив, що своїми словами президент не підтвердив захоплення міста росіянами, а, навпаки, спростував.

Своєю чергою речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Бахмут фактично повністю знищений ударами окупантів, однак українські військові продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста.





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