Дніпровське управління освіти Києва закупило для укриттів 300 барабанів

На це витратили трохи менше 900 тисяч гривень.

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило для укриттів столиці, більшість із яких в невідповідному стані, 300 шкіряних барабанів на майже мільйон гривень. Чергову знахідку в тендерах РДА Києва опублікував депутат Київської міської ради Леонід Ємець, інформує ZN.ua .

Відповідно до умов тендеру управління освіти Дніпровської райадміністрації закупило «музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог». Мова йде про 306 барабанів та 153 комплекти молоточків для них на загальну суму 882 тисячі гривень.

Договір на їх поставку уклали 11 травня, а поставщик мав їх доставити до 19 травня. Вартість одного барабану коливається від 1900 до 3960 гривень, ціна одного комплекту молоточків становить 136 гривень.

Переможець тендеру — фізична особа-підприємець Патрікей Роман Олексійович, який є засновником та дитектором ТОВ "Умная бумага", що спеціалізується на оптовій торгівлі товарами господарського призначення. І це не перша його співпраця із Дніпровським районним управлінням освіти Києва. Раніше він уже був переможцем у тендерах управління в 2020 та 2021 роках.

«Барабани. На майже 1 млн грн. Бо все інше з укриттями вже супер ок?», - риторично запитав Ємець про закупку.

Нагадаємо, під час ракетного удару в ніч на 1 червня троє людей, серед яких дитина, загинули внаслідок падіння уламків. Причиною трагедії стало те, що укриття в поліклініці №3, де люди хотіли заховатися від бомбардування, було зачиненим. Історія спровокувала хвилю перевірок укриттів столиці. Як з'ясувалося, до значної частини із них немає доступу, а більшість у незадовільному стані.