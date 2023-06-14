Дніпровське управління освіти Києва закупило для укриттів 300 барабанів

На це витратили трохи менше 900 тисяч гривень.

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило для укриттів столиці, більшість із яких в невідповідному стані, 300 шкіряних барабанів на майже мільйон гривень. Чергову знахідку в тендерах РДА Києва опублікував депутат Київської міської ради Леонід Ємець, інформує ZN.ua.

Дніпровське управління освіти Києва закупило для укриттів 300 барабанів

Відповідно до умов тендеру управління освіти Дніпровської райадміністрації закупило «музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог». Мова йде про 306 барабанів та 153 комплекти молоточків для них на загальну суму 882 тисячі гривень.

Договір на їх поставку уклали 11 травня, а поставщик мав їх доставити до 19 травня. Вартість одного барабану коливається від 1900 до 3960 гривень, ціна одного комплекту молоточків становить 136 гривень.

Переможець тендеру — фізична особа-підприємець Патрікей Роман Олексійович, який є засновником та дитектором ТОВ "Умная бумага", що спеціалізується на оптовій торгівлі товарами господарського призначення. І це не перша його співпраця із Дніпровським районним управлінням освіти Києва. Раніше він уже був переможцем у тендерах управління в 2020 та 2021 роках.

«Барабани. На майже 1 млн грн. Бо все інше з укриттями вже супер ок?», - риторично запитав Ємець про закупку.

Нагадаємо, під час ракетного удару в ніч на 1 червня троє людей, серед яких дитина, загинули внаслідок падіння уламків. Причиною трагедії стало те, що укриття в поліклініці №3, де люди хотіли заховатися від бомбардування, було зачиненим. Історія спровокувала хвилю перевірок укриттів столиці. Як з'ясувалося, до значної частини із них немає доступу, а більшість у незадовільному стані.


Ірина Знась, ZN.ua





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