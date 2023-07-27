Після обіцянок Африці безкоштовного зерна Путін анонсував посилення співпраці з нею у сфері освіти

Ще один шлях для просування у світі російської пропаганди.

Президент РФ Владімір Путін, виступаючи на Економіко-гуманітарному форумі в Санкт-Петербурзі, заявив, що "Росія та країни Африки поглиблюватимуть співпрацю, особливо у сфері освіти", передає CNN.

Після обіцянок Африці безкоштовного зерна Путін анонсував посилення співпраці з нею у сфері освіти
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"У російських вишах навчається понад 35 тисяч африканських студентів, і це число зростає з кожним роком", - сказав Путін, додавши, що за останні три роки квота на навчання африканських студентів у Росії збільшилася у 2,5 раза.

За словами Путіна, провідні російські виші відкриватимуть філії на африканському континенті, а зараз у Росії навчається понад 10 тис. студентів-медиків.

У 28 країнах континенту буде відкрито навчальні центри з підготовки вчителів початкових класів.

Також розвиватимуться спортивні обміни, волонтерські програми та спільні навчальні програми.

Путін також запросив африканських гостей на "Всесвітній фестиваль молоді", який планують провести у Сочі в березні 2024 року.

"Переконаний, що і цей форум, і всі "круглі столи", і переговори будуть абсолютно взаємовигідними та допоможуть нам досягти всіх наших спільних цілей", - сказав глава держави-агресора.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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