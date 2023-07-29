Укриття мають близько 65% закладів освіти. Найгірша ситуація з дитсадками

У Міносвіти розповіли про ситуацію з укриттями.

Станом на 29 липня укриття мають близько 65% закладів освіти. Найкраща ситуація з укриттями в закладах професійно-технічної освіти, найгірша – у дитсадках, повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафоні, інформує ZN.ua.

Укриття мають близько 65% закладів освіти. Найгірша ситуація з дитсадками
© Елеонора Журавльова, ZN.UA

«На даний час держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів - це 1,5 млрд гривень. Була постанова про її розподіл, і ця субвенція вже пішла по регіонах, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає», – заявив Вітренко.

За його словами, укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та всього 55% дитсадочків.

«Але я впевнений, що за цей період, який залишився до початку першого вересня, але регіональна влада зробить все можливе для того, щоб з 1 вересня діти могли навчатися очно в закладах освіти», – наголосив заступник міністра.





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