Бойовим медикам без спецосвіти дозволили переливати кров на догоспітальному етапі
Бійці на фронті без медичної освіти тепер зможуть легально проводити переливання крові після відповідного навчання з основ трансфузійної терапії. Про відповідні зміни щодо бойових медиків
Навчання проводитимуть на базі визначених центрів крові, за стандартами НАТО. В країнах Альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без медичної освіти. У Норвегії, наприклад, взагалі – переливати кров мають право навіть звичайні бійці.
У відомстві пояснюють таке рішення тим, що далеко не кожен бойовий медик має медичну освіту.Нововведення, як очікують, дозволить суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов'язаних з крововтратою.
У більшості випадків переливання проводитимуть в автомобілі під час евакуації пораненого до стабілізаційного пункту або госпіталю.
Вчасне переливання цільної крові дозволяє виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю.
У МОЗ нагадують, що потреба в крові є завжди, тож для українців назвали актуальні телефони центрів крові, куди можна звернутись, якщо хочете стати донором. Контакти можна знайти на