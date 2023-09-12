Бойовим медикам без спецосвіти дозволили переливати кров на догоспітальному етапі

Бійці на фронті без медичної освіти тепер зможуть легально проводити переливання крові після відповідного навчання з основ трансфузійної терапії. Про відповідні зміни щодо бойових медиків інформує пресслужба МОЗ. І одразу уточнює, що йдеться про процедуру щодо людей із універсальною групою крові (нею вважається перша мінус), інформує ZN.ua.

Бойовим медикам без спецосвіти дозволили переливати кров на догоспітальному етапі
Вчасне переливання кровы збільшує шанси доставити пораненого бійця до лікарні, де ним займуться лікарі. Відтепер після відповідного навчання переливання дозволять робити бойовим медикам без спецосвіти
© Скріншот ZN.UA

Навчання проводитимуть на базі визначених центрів крові, за стандартами НАТО. В країнах Альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без медичної освіти. У Норвегії, наприклад, взагалі – переливати кров мають право навіть звичайні бійці.

У відомстві пояснюють таке рішення тим, що далеко не кожен бойовий медик має медичну освіту.Нововведення, як очікують, дозволить суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов'язаних з крововтратою.

У більшості випадків переливання проводитимуть в автомобілі під час евакуації пораненого до стабілізаційного пункту або госпіталю.

Вчасне переливання цільної крові дозволяє виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю.

У МОЗ нагадують, що потреба в крові є завжди, тож для українців назвали актуальні телефони центрів крові, куди можна звернутись, якщо хочете стати донором. Контакти можна знайти на сайті Українського центру трансплант-координації (УЦТК).


Оксана Коваль, ZN.ua





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