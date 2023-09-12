Бойовим медикам без спецосвіти дозволили переливати кров на догоспітальному етапі

Бійці на фронті без медичної освіти тепер зможуть легально проводити переливання крові після відповідного навчання з основ трансфузійної терапії. Про відповідні зміни щодо бойових медиків інформує пресслужба МОЗ. І одразу уточнює, що йдеться про процедуру щодо людей із універсальною групою крові (нею вважається перша мінус), інформує ZN.ua .

Вчасне переливання кровы збільшує шанси доставити пораненого бійця до лікарні, де ним займуться лікарі. Відтепер після відповідного навчання переливання дозволять робити бойовим медикам без спецосвіти © Скріншот ZN.UA

Навчання проводитимуть на базі визначених центрів крові, за стандартами НАТО. В країнах Альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без медичної освіти. У Норвегії, наприклад, взагалі – переливати кров мають право навіть звичайні бійці.

У відомстві пояснюють таке рішення тим, що далеко не кожен бойовий медик має медичну освіту.Нововведення, як очікують, дозволить суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов'язаних з крововтратою.

У більшості випадків переливання проводитимуть в автомобілі під час евакуації пораненого до стабілізаційного пункту або госпіталю.

Вчасне переливання цільної крові дозволяє виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю.