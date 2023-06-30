Залужного дратують слова про "повільний" контрнаступ: "Кожен метр дається кров'ю"

Для швидшого просування ЗСУ потрібно отримати більше кожного виду озброєння та перевагу у повітрі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що його дратує, коли кажуть, що контрнаступ ЗСУ йде повільно. Під час інтерв'ю The Washington Post він наголосив, що за деокупацію кожного метра української землі наші воїни платять кров'ю, інформує ZN.ua.

Залужного дратують слова про
© Генеральний штаб ЗСУ

Головком додам, що Сили оборони щодня просуваються вперед, "навіть якщо це лише 500 метрів".

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - наголосив головнокомандувач.

А для того, щоб ЗСУ просувалися швидше, їм потрібно отримати більше кожного виду озброєння та перевагу у повітрі. Ба більше, Залужний наголосив, що "плани виконуються" навіть попри те, що вони є нездійсненними за умови відсутності забезпечення війська.

"Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема", ? підсумував головнокомандувач.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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