Блінкен не бачить сенсу мирних переговорів між Києвом і Москвою на цьому етапі

Припинення вогню хоч і «спокуслива ідея», але не забезпечить «справедливий і тривалий мир».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не вірить у мирні переговори між Києвом та Москвою на цьому етапі. Про це він сказав газетам медіагрупи Funke і французькій газеті Ouest-France, повідомляє Tagesschau, інформує ZN.ua.

Блінкен не бачить сенсу мирних переговорів між Києвом і Москвою на цьому етапі
© Офіс президента

«Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром», – сказав Ентоні Блінкен.

Він обґрунтував свою думку тим, що Росія може перегрупувати свої війська і через певний час наступати знову.

«Росія має дійти до того, щоб вона була готова до конструктивних переговорів», – заявив держсекретар, зазначивши, що треба добитися справедливого і міцного миру.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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