Байден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються

Про це глава США сказав на зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Президент Сполучених Штатів Америки, у межах зустрічі з главою італійського уряду Джорджею Мелоні заявив, що росіяни "вчиняють звірства" на території України. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує ZN.ua .

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"Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються", – зазначив американський лідер.

За його словами, підтримка України з боку Італії має велике значення

"Італія та Сполучені Штати рішуче підтримують Україну, і я дякую вам за дуже сильну підтримку у захисті від звірств Росії, і це саме те, чим вони є ... Я дякую італійському народу, я хочу подякувати їм за підтримку України. Це має велике значення" – сказав Байден

Водночас прем’єрка Італії наголосила, що український опір не наближає, а віддаляє загрозу світової війни і відзначила послідовну політику Італії на підтримку України.

Мелоні зазначила, що з початком російської агресії проти України, Італія та союзники разом вирішили захищати міжнародне право

«І я пишаюся тим, що Італія з самого початку відіграла в цьому свою роль. Ми зробили це просто тому, що підтримувати Україну – означає захищати мирне співіснування людей і держав у всьому світі. Всупереч деяким заявам, український опір віддаляє світову війну. А не наближає, як дехто каже. Ті, хто вірять у мир, повинні бути першими прибічниками української справи», – сказала вона

Італія, яка головуватиме у "Групі семи" в 2024 році, а в 2025-му стане місцем проведення конференції з відбудови України, відіграватиме особливу роль в координації міжнародних зусиль із допомоги Україні, йдеться в спільній заяві, виданій лідерами США та Італії за результатами зустрічі.

В заяві Байден та Мелоні також вказали на важливість забезпечити експорт продовольства з України через Чорне море, засудили вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи.