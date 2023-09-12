Блінкен: Путін уже програв у спробі "стерти" Україну

Україна має великі шанси на перемогу, вважає держсекретар США.

Початкові цілі президента Росії Владіміра Путіна, яких він намагався досягти шляхом військового вторгнення в Україну, вже провалено, і українці мають шанси на перемогу у війні, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає The Hill.

Блінкен: Путін уже програв у спробі
© Secretary Antony Blinken / Twitter

"Причина, через яку я залишаюся дуже впевненим в кінцевому успіху України, полягає в тому, що вони борються за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу, а росіяни - ні. Путін уже програв у тому, чого він намагався досягти. Він намагався стерти Україну з карти та знищити її незалежність, приєднати до Росії. Це вже провал", - сказав Блінкен в ефірі телеканалу ABC.

Американський міністр також зазначив, що Путін не подає жодних ознак готовності брати участь у якісній дипломатії.

"Щоб танцювати танго, потрібні двоє, і поки що ми не бачимо жодних ознак того, що Владімір Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він це зробить, то я думаю, першими вступлять у бій українці, а ми будемо слідом за ними. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вона має закінчитися на справедливих умовах, які відображають суверенітет та територіальну цілісність України", - сказав він.

Відповідаючи на питання про атаки українських безпілотників на територію Москви, Блінкен заявив, що США не "заохочують" і не "дозволяють" використовувати зброю за межами території України, при цьому нагадав, що росіяни "атакують без розбору" по всій території України.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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