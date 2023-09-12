Блінкен: Путін уже програв у спробі "стерти" Україну

Україна має великі шанси на перемогу, вважає держсекретар США.

Початкові цілі президента Росії Владіміра Путіна, яких він намагався досягти шляхом військового вторгнення в Україну, вже провалено, і українці мають шанси на перемогу у війні, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає The Hill .

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"Причина, через яку я залишаюся дуже впевненим в кінцевому успіху України, полягає в тому, що вони борються за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу, а росіяни - ні. Путін уже програв у тому, чого він намагався досягти. Він намагався стерти Україну з карти та знищити її незалежність, приєднати до Росії. Це вже провал", - сказав Блінкен в ефірі телеканалу ABC.

Американський міністр також зазначив, що Путін не подає жодних ознак готовності брати участь у якісній дипломатії.

"Щоб танцювати танго, потрібні двоє, і поки що ми не бачимо жодних ознак того, що Владімір Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він це зробить, то я думаю, першими вступлять у бій українці, а ми будемо слідом за ними. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вона має закінчитися на справедливих умовах, які відображають суверенітет та територіальну цілісність України", - сказав він.