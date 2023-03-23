Кремль хоче максимально «замастити» кров'ю весь істеблішмент

Російські бізнесмени не розуміють, як витягти країну з-під санкцій та бояться репресій, інформує ZN.ua.

Кремль хоче максимально «замастити» кров'ю весь істеблішмент
© Константін Завражин/ РГ

Незважаючи на зниженні віри президенту Росії Владіміру Путіну всередині країни, російський істеблішмент поки що далекий від відкритого бунту, а Кремль намагається по-максимуму розширити коло відповідальних та причетних до війни в Україні, пише у своєму матеріалі «Чорна мітка: що відбувається в оточенні Путіна» Володимир Кравченко.

Він зазначає, що якщо частина російської еліти і не поділяє озвучених Путіном цілей нападу на Україну, то публічно вони про це не говорять, оскільки ніхто не хоче жертвувати нажитим. Більше того, багато хто демонструє вірнопідданство Путіну.

Одною із причин такої ситуації є відсутність чіткого розуміння механізму виходу Росії з-під санкцій. Інші причини — псевдопатріотична атмосфера та страх перед репресіями.

«При цьому Кремль хоче максимально «замастити» кров'ю весь істеблішмент. Так, великий бізнес підштовхують платити «добровільні» внески в російський бюджет. Глави регіонів формують добровольчі батальйони», - вказує автор.


Ірина Знась, ZN.ua





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