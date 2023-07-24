В РФ планують навчати школярів управлінню бойовими безпілотниками – британська розвідка

У розвідці Великої Британії пояснили, що це може означати.

Всіх російських школярів хочуть навчати управлінню бойовими безпілотниками. Це підкреслює, як РФ визначила використання тактичних БПЛА в Україні як тривалий компонент сучасної війни, вважають у британській розвідці, інформує ZN.ua .

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«Російський сенатор Артьом Шейкін повідомив, що на заняттях будуть вчитися розвідці місцевості та протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) противника. Уроки БПЛА поєднаються з навчанням зі стрільби з автомата, використання ручної гранати та надання першої медичної допомоги в бою за переглянутою програмою «Основи безпеки життєдіяльності» для учнів 10 та 11 класів, яка має бути обов’язковою з 1 вересня 2023 року», - зазначили у британській розвідці.

Вказано, що додавання до шкільної програми навчання управлінню БпЛА є здебільшого спробою культивувати культуру мілітаризованого патріотизму, а не розвинути справжні здібності. Це також показує, що використовуючи дрони в Україні, Росія визначила безпілотники як тривалий компонент сучасної війни.