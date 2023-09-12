Розвідка: Нова посада Суровікіна — репутаційний та політичний ляпас

Там наголосили, що йдеться навіть не про ОДКБ, а про "комітет у непрацюючому і фактично неіснуючому СНД".

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що нова посада колишнього командувача окупаційними військами в Україні Сєргєя Суровікіна, якого нещодавно призначили головою координаційного комітету СНД із питань протиповітряної оборони, є демонстративно безглуздою. Під час ефіру на Радіо NV Юсов назвав це ляпасом, інформує ZN.ua.

Розвідка: Нова посада Суровікіна — репутаційний та політичний ляпас
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"Така інформація є, вона перевіряється. Але якщо уявити, що це правда, то більш безглуздої та порожньої посади собі важко уявити. Йдеться навіть не про ОДКБ, посада в цьому блоці сьогодні також ні на що би не впливала, - наголосив Юсов. - Але якийсь комітет у непрацюючому і фактично неіснуючому СНД — це зовсім уже ляпас, скажімо так, і репутаційний, і політичний".

Юсов підтвердив, що після путчу "Вагнера" у Росії щодо Суровікіна були застосовані слідчі дії, тиск, обмеження виконання обов’язків, свободи пересування та спілкування з підлеглими та родиною.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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