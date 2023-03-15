Президент Литви звинуватив Китай в намаганні зробити війну проти України ще більш кровопролитною
Науседа не бачить ознак того, що Пекін дійсно хоче дотримуватися нейтрального статусу, інформує
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що роль Китаю у війні проти України швидше деструктивна, ніж конструктивна. Під час інтерв'ю
"На жаль, я бачу, що мета Китаю - продовжити цю війну (в Україні, - ред.), зробити її ще більш кровопролитною. У цій ситуації Китай таємно або відкрито підтримує Росію", - заявив він.
Науседа не бачить ознак того, що Пекін дійсно хоче дотримуватися нейтрального статусу.
"Дуже важко повірити, що Китай може відігравати роль посередника між двома країнами. Якби він був хоча б нейтральним, я міг би уявити собі такий статус, але зараз я не бачу такої можливості. На даний момент я оцінюю і бачу роль Китаю як швидше деструктивну, ніж конструктивну", - додав він.