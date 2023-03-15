Президент Литви звинуватив Китай в намаганні зробити війну проти України ще більш кровопролитною

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що роль Китаю у війні проти України швидше деструктивна, ніж конструктивна. Під час інтерв'ю LRT він заявив, що вважає, що Китай підтримує повномасштабне вторгнення РФ в нашу країну.

"На жаль, я бачу, що мета Китаю - продовжити цю війну (в Україні, - ред.), зробити її ще більш кровопролитною. У цій ситуації Китай таємно або відкрито підтримує Росію", - заявив він.

Науседа не бачить ознак того, що Пекін дійсно хоче дотримуватися нейтрального статусу.