Президент Литви звинуватив Китай в намаганні зробити війну проти України ще більш кровопролитною

Науседа не бачить ознак того, що Пекін дійсно хоче дотримуватися нейтрального статусу, інформує ZN.ua.

Президент Литви звинуватив Китай в намаганні зробити війну проти України ще більш кровопролитною
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що роль Китаю у війні проти України швидше деструктивна, ніж конструктивна. Під час інтерв'ю LRT він заявив, що вважає, що Китай підтримує повномасштабне вторгнення РФ в нашу країну.

"На жаль, я бачу, що мета Китаю - продовжити цю війну (в Україні, - ред.), зробити її ще більш кровопролитною. У цій ситуації Китай таємно або відкрито підтримує Росію", - заявив він.

Науседа не бачить ознак того, що Пекін дійсно хоче дотримуватися нейтрального статусу.

"Дуже важко повірити, що Китай може відігравати роль посередника між двома країнами. Якби він був хоча б нейтральним, я міг би уявити собі такий статус, але зараз я не бачу такої можливості. На даний момент я оцінюю і бачу роль Китаю як швидше деструктивну, ніж конструктивну", - додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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