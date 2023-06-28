США дозволили Росії використовувати літак для евакуації дипломатів

Авіаперельоти з Росії до США та країн ЄС заборонені з лютого 2022 року.

Кремль у вівторок відправив президентський літак з Росії до Вашингтона, округ Колумбія, щоб забрати дипломатів. Рейс у США вилетів з Москви о 9:27 ранку за Грінвічем у вівторок і прямував маловідомим маршрутом, уникаючи повітряного простору ЄС, інформує ZN.ua .

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Представник Держдепартаменту США підтвердив, що цей рейс мав доставити російських дипломатів, які перебувають у США , до Москви.

«Уряд США дозволив російському уряду направити чартерний рейс до Сполучених Штатів для перевезення до Росії тих російських дипломатів, чиї відрядження закінчилися. Ми також підтримуємо сувору взаємність із Росією щодо спеціальних транспортних місій для дипломатичного персоналу та вантажів», - заявив журналістам офіційний представник Держдепартаменту Метью Міллер, передає Al Arabiya .

У вівторок увечері російський урядовий літак приземлився у Вашингтонському міжнародному аеропорту ім. Даллеса, де, як передбачалося, американська влада відстежує будь-які можливі прибуття.

Як відомо, Сполучені Штати заборонили всім російським літакам літати у своєму повітряному просторі, а американські авіаносці не літають над Росією в рамках заходів, вжитих для тиску на Москву у зв'язку з її вторгненням в Україну в лютому 2022 року.

Сполучені Штати мали лише обмежені дипломатичні контакти з Росією на високому рівні під час війни, частково для того, щоб організувати визволення затриманих американців.