Краще, ніж F-16 на даному етапі: чим сильні словацькі МІГ-29, які отримує Україна для контрнаступу

Краще, ніж F-16 на даному етапі: чим сильні словацькі МІГ-29, які отримує Україна для контрнаступу

На даному етапі літаки Міг-29 зі Словаччини – найкраща платформа для весняного контрнаступу.

Про це заявив ізраїльський офіцер, військовий експерт Ігаль Левін.

"Словацькі МІГ-29 модернізовані - там нові радари, оновлені двигуни, системи адаптованої навігації НАТО. Це сучасний літак з усіх точок зору".

Якщо ви додасте там можливість встановити ті ж радари – у вас є платформа, щоб вирішувати завдання для завдання конкретно точних ударів по землі. І це краще, ніж F-16 на даному етапі. Не тому що Міг краще ніж F-16, а тому, що останній необхідно освоїти. А це лише до осені-зими. А якщо ви хочете використати літак за місяць – то вам потрібні платформи, на яких українські льотчики вміють працювати.

У цих словацьких Мігах, які передаються для контрнаступу, посилено планера. І вони можуть брати більше бойового навантаження, аніж українські Міги. Це повноцінний ударний літак, який завдаватиме ударів по наземних об'єктах, а не лише за системою "повітря-повітря", - зазначив Ігаль Левін.


Олексій Іонов, politeka.net





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