Буданов попросив Кличка відібрати земельні ділянки у олігарха Фукса – ЗМІ

Бізнесмен з російським паспортом будує ЖК неподалік ГУР Міноборони, інформує ZN.ua.

Буданов попросив Кличка відібрати земельні ділянки у олігарха Фукса – ЗМІ
© Дмитро Ларін/Українська правда

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до міського голови Києва Віталія Кличка із проханням розірвати договір оренди земельних ділянок на Рибальському півострові із компанією "Інтерстрой груп", яка контролюється підсанкційним олігархом Павлом Фуксом. Про це повідомила "Економічна правда" із посиланням на відповідний лист глави ГУР, який є в розпорядженні редакції.

У документі Буданов просить Кличка вжити заходів відповідно до вимог санкцій проти громадянина РФ Фукса від 2021 року, зупинивши дію рішення Київської міськради 2016-го щодо передачі в оренду "Інтерстрой груп" трьох земельних ділянок площею в понад п’ять гектарів на вулиці Електриків, 28. Згадана компанія замовила там будівництво житлового комплексу Oasis, яке зупинилося в лютому 2022 року.

Глава розвідки пояснив у листі до мера столиці, що цей ЖК будується в безпосередній близькості від ГУР. На його думку, це створює загрозу для державної безпеки й може нашкодити національним інтересам України.

Буданов вказав у листі дані російського паспорту бізнесмена Фукса, який було видано в 2017 році.


Максим Царук, ZN.ua





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