УПЦ МП в Тернополі лишилася без земельної ділянки - рішення міськради

Ще одне місто вирішило, що Московському патріархату не місце в Україні.

Міська рада Тернополя позбавила Українську православну церкву права користуватися земельною ділянкою управляння Тернопільської єпархії. Про це повідомив мер Сергій Надал, інформує ZN.ua .

© Вікіпедія

«Сьогодні на позачерговій сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви. Мова йде про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1 у Тернополі», – повідомив Надал.

Він подякував депутатам міськради, які проголосували за таке рішення. За словами Надала, від сьогодні земельну ділянку вилучили у єпархії УПЦ МП.

Нагадаємо, рівненська міськрада 10 квітня прийняла рішення припинити право Української православної церкви Московського патріархату користуватися земельними ділянками в місті.