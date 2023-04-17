УПЦ МП в Тернополі лишилася без земельної ділянки - рішення міськради
Ще одне місто вирішило, що Московському патріархату не місце в Україні.
Міська рада Тернополя позбавила Українську православну церкву права користуватися земельною ділянкою управляння Тернопільської єпархії. Про це
«Сьогодні на позачерговій сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви. Мова йде про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1 у Тернополі», – повідомив Надал.
Він подякував депутатам міськради, які проголосували за таке рішення. За словами Надала, від сьогодні земельну ділянку вилучили у єпархії УПЦ МП.
Нагадаємо, рівненська міськрада 10 квітня прийняла рішення припинити право Української православної церкви Московського патріархату користуватися земельними ділянками в місті.