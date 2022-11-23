Новостей.COM ⇒
2022-11-23
Окупанти з «Градів» та важкої артилерії обстріляли дві громади на Дніпропетровщині — голова ОВА
На щастя, люди не постраждали.
Фото ілюстративне© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко Telegram
Війська РФ обстріляли дві громади на Дніпропетровщині. Про це
«Дніпропетровщина. 23 листопада. Росіяни не припиняють терору мирної Нікопольщини», - написав Резніченко.
Вночі окупанти вкотре били з «Градів» та важкої артилерії. За словами голови ОВА, загарбники спрямували зброю по двох громадах - Покровській та Марганецькій.
На щастя, люди не постраждали.
«По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються», - повідомив голова ОВА.
У решті районів лунала сирена, але обійшлося без ворожих атак.
Анастасія Гурін, ZN.ua