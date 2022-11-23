Окупанти з «Градів» та важкої артилерії обстріляли дві громади на Дніпропетровщині — голова ОВА

Війська РФ обстріляли дві громади на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 23 листопада. Росіяни не припиняють терору мирної Нікопольщини», - написав Резніченко.

Вночі окупанти вкотре били з «Градів» та важкої артилерії. За словами голови ОВА, загарбники спрямували зброю по двох громадах - Покровській та Марганецькій.

На щастя, люди не постраждали.

«По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються», - повідомив голова ОВА.

У решті районів лунала сирена, але обійшлося без ворожих атак.