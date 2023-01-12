На Житомирщині викрили схему переправлення через кордон чоловіків: "Приписали чужих дітей та..."

На Житомирщині викрили схему переправлення через кордон чоловіків: "Приписали чужих дітей та..."

Незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку налагодили мешканка Бердичева та мешканець Вінницької області, ромської національності.

Наслідком встановлено, що підозрювані, щоби переправити через кордон 35-річного чоловіка призовного віку, розробили спеціальну схему, повідомляють у пресслужбі поліції Житомирської обласної прокуратури.

Вони підшукали одиноку матір з малолітніми близнюками і домовилися з нею, щоб офіційно визнала «клієнта» батьком своїх дітей. Для цього звернулися до одного з районних ДРАЦС у Вінницькій області та отримали відповідні документи.

Внаслідок реалізації такої схеми чоловік, який мав одну рідну дитину, став багатодітним – ще й батьком двох близнюків.

Заплативши за комплекс послуг 2000 доларів США, він вирушив за кордон, але його затримали працівники міграційної служби, які буквально на кордоні України з Польщею зняли його з поїзда.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення грошової застави, відповідно, 53 та 80 тис. грн.

Вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності «багатодітного» чоловіка та матері двох близнюків.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала ворожого агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі та "полював" за українськими ППО.

Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, зрадник займався постачанням лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ.

Насамперед агент намагався виявити бойові позиції сил ППО розташування штабів оперативного командування українських військ.


Юлия Александрова, politeka.net





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