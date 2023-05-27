У Нідерландах заарештували земельну ділянку колишнього зятя Путіна

Сам чоловік змушений був повернутись до Москви.

Прокуратура Нідерландів заарештувала земельну ділянку в передмісті Амстердама, що належить Йоріту Фаассену — колишньому чоловікові старшої дочки президента Росії Володимира Путіна Марії Воронцовій. Про це йдеться у розслідуванні голландського видання Follow the money, The Guardian та російського «Проект Медіа» , інформує ZN.ua.

У Нідерландах заарештували земельну ділянку колишнього зятя Путіна

Прокуратура заарештувала ділянку Фаассена в селі Дуйвендрехт ще 12 травня за фінансові, економічні та екологічні правопорушення. Нідерландські кадастрові документи свідчать, що земельна ділянка була арештована в рамках кримінального розслідування.

За словами знайомого колишнього зятя російського президента, Фаассен нещодавно прилітав до Амстердама, однак невдовзі був змушений повернутися до Росії, оскільки ним зацікавилися голландські правоохоронні органи.

Джерело повідомило, що слідчі допитали Йоріта Фаассена за підозрою в ухиленні від санкцій і конфіскували його ноутбук та мобільний телефон.

Обох дорослих доньок Путіна — Марію та Катерину — було додано до санкційних списків ЄС і США у квітні 2022 року. Водночас, Фаассен не перебуває під санкціями ані в США, на в ЄС та Великій Британії.

Цей шлюб, як і союз старшої дочки Путіна з нинішнім партнером — московським менеджером Євгеном Нагорним — не був зареєстрований офіційно. Це дозволило Фаассену та Нагорному уникнути західних санкцій, під які потрапили люди з оточення російського президента після вторгнення РФ до України

Раніше власниками земельної ділянки, про яку йдеться у розслідуванні, були структури друзів Путіна — бізнесменів Аркадія та Бориса Ротенбергів.

У 2019 році Фаассен придбав її за 450 тисяч євро, а у 2021 — вирішив збудувати на ділянці житловий будинок і шість офісних приміщень.

Земельна ділянка добре відома громадськості. Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році протестувальники встановили на її території плакати із закликами до Путіна «Звільніть Навального» та закликали Воронцову сказати своєму батькові припинити війну в Україні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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