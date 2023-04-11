США оголосили журналіста Гершковича неправомірно затриманим

Це дасть можливість Державному департаменту застосувати максимум можливостей для його звільнення.

Державний департамент США визнав утримуваного в Росії репортера Wall Street Journal Евана Гершковича неправомірно затриманим, повідомляє CNN, інформує ZN.ua .

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«Сьогодні міністр Блінкен ухвалив рішення, щодо визнання Евана Гершковіча незаконно затриманим Росією», — заявив у понеділок головний заступник речника Держдепу Ведант Патель.

Це визначення підкреслює заяви уряду Сполучених Штатів про те, що звинувачення у шпигунстві проти репортера є безпідставними, і дасть уряду США можливість застосувати всі можливості для його звільнення.

Тепер справу Гершковича розглядатиме Державний департамент через Офіс спеціального представника президента у справах заручників.

Обидва американці, яких нещодавно повернули додому з Росії, — Тревор Рід і Брітні Ґрінер — були визнані неправомірно затриманими та були звільнені в результаті обміну полоненими.

Пола Вілана, який залишається у в'язниці в Росії, також визнали незаконно затриманим.

У своїй заяві Патель сказав, що «уряд США надасть всю належну підтримку Гершковичу та його родині».