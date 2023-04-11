США оголосили журналіста Гершковича неправомірно затриманим
Це дасть можливість Державному департаменту застосувати максимум можливостей для його звільнення.
Державний департамент США визнав утримуваного в Росії репортера Wall Street Journal Евана Гершковича неправомірно затриманим,
«Сьогодні міністр Блінкен ухвалив рішення, щодо визнання Евана Гершковіча незаконно затриманим Росією», — заявив у понеділок головний заступник речника Держдепу Ведант Патель.
Це визначення підкреслює заяви уряду Сполучених Штатів про те, що звинувачення у шпигунстві проти репортера є безпідставними, і дасть уряду США можливість застосувати всі можливості для його звільнення.
Тепер справу Гершковича розглядатиме Державний департамент через Офіс спеціального представника президента у справах заручників.
Обидва американці, яких нещодавно повернули додому з Росії, — Тревор Рід і Брітні Ґрінер — були визнані неправомірно затриманими та були звільнені в результаті обміну полоненими.
Пола Вілана, який залишається у в'язниці в Росії, також визнали незаконно затриманим.
У своїй заяві Патель сказав, що «уряд США надасть всю належну підтримку Гершковичу та його родині».
Він також закликав Російську Федерацію негайно звільнити неправомірно затриманих громадян США Евана Гершковича та Пола Вілана.