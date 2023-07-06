Посол США в Росії відвідала Евана Гершковича: як почувається ув'язнений журналіст

Доступ до Гершковича Росія надала вперше з квітня.

Затриманий репортер Wall Street Journal Еван Гершковіч почувається добре та залишається сильним, незважаючи на обставини, заявив у понеділок речник Держдепартаменту, повідомляє CNN. Сьогодні ув’язненого в Росії журналіста відвідала посол США в Москві Лінн Трейсі, інформує ZN.ua.

Посол США в Росії відвідала Евана Гершковича: як почувається ув'язнений журналіст
© Evan Gershkovich/Facebook

«Посол Лінн Трейсі сьогодні зустрілася з Еваном Гершковічем у в’язниці Лефортово в Москві. Співробітникам посольства США вперше з 17 квітня було надано консульський доступ», — наголосив речник.

Він додав, що посольство США продовжуватиме надавати всю належну підтримку Гершковичу та його сім’ї, і очікує, що російська влада забезпечить продовження консульського доступу.

У Росії Гершковича звинувачують у шпигунстві. Представники США та сім'я Гершковича відкинули ці звинувачення. У понеділок Державний департамент вкотре закликав звільнити його та Пола Вілана, ще одного американця, незаконно затриманого в Росії.

«Гершковича затримали незаконно, а звинувачення проти нього безпідставні. Ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити його. Ми також закликаємо до негайного звільнення Пола Вілана, який незаконно утримується в Росії більше чотирьох років. Обидва чоловіки заслуговують на те, щоб негайно повернутися додому до своїх сімей», – сказав речник.

В Росії заявили, що редакція американського видання Wall Street Journal має переглянути підхід до своєї роботи, якщо не хоче зіткнутися з «наслідками», які торкнуться заарештованого журналіста Евана Гершковича.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Голова Тернопільської облради Головко вийшов з-під варти, за нього внесли заставуГолова Тернопільської облради Головко вийшов з-під варти, за нього внесли заставу
США схвалили постачання Чехії винищувачів F-35США схвалили постачання Чехії винищувачів F-35
США ще не мають рішення стосовно ATACMS та касетних боєприпасів для України – генерал МілліСША ще не мають рішення стосовно ATACMS та касетних боєприпасів для України – генерал Міллі
Прем'єр-міністр Грузії попросив депутатів не називати Орбана чортомПрем'єр-міністр Грузії попросив депутатів не називати Орбана чортом
Міністр економіки Фінляндії пішов у відставку після скандалу з нацистськими коментарямиМіністр економіки Фінляндії пішов у відставку після скандалу з нацистськими коментарями
Блок рекламы


Похожие новости
«Торговець смертю» Віктор Бут став у Росії кандидатом у депутати«Торговець смертю» Віктор Бут став у Росії кандидатом у депутати
Мін'юст Росії оголосив "іноагентами" Грєбєнщікова і школуМін'юст Росії оголосив "іноагентами" Грєбєнщікова і школу
«Швейцарія втратила свій статус нейтральної держави» – посол Росії«Швейцарія втратила свій статус нейтральної держави» – посол Росії
Ізраїль уникає згадок про РФ як агресора, не завжди підтримує Україну в ООН. Посол Корнійчук назвав питання до ЄрусалимуІзраїль уникає згадок про РФ як агресора, не завжди підтримує Україну в ООН. Посол Корнійчук назвав питання до Єрусалиму
Посол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в КиївПосол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в Київ
Посол Корнійчук: Поки що ситуація складається так, що Нетаньяху може відвідати Київ найближчим часомПосол Корнійчук: Поки що ситуація складається так, що Нетаньяху може відвідати Київ найближчим часом
В Росії почали приймати заяви про відмову від громадянства УкраїниВ Росії почали приймати заяви про відмову від громадянства України
У Нетаньяху розпочали підготовку до поїздки в Україну — посолУ Нетаньяху розпочали підготовку до поїздки в Україну — посол
Південна Корея аналізує наслідки заколоту Прігожина в РосіїПівденна Корея аналізує наслідки заколоту Прігожина в Росії
США дозволили Росії використовувати літак для евакуації дипломатівСША дозволили Росії використовувати літак для евакуації дипломатів
Последние новости
Подгружаем последние новости