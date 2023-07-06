Посол США в Росії відвідала Евана Гершковича: як почувається ув'язнений журналіст

Доступ до Гершковича Росія надала вперше з квітня.

Затриманий репортер Wall Street Journal Еван Гершковіч почувається добре та залишається сильним, незважаючи на обставини, заявив у понеділок речник Держдепартаменту, повідомляє CNN. Сьогодні ув’язненого в Росії журналіста відвідала посол США в Москві Лінн Трейсі, інформує ZN.ua .

© Evan Gershkovich/Facebook

«Посол Лінн Трейсі сьогодні зустрілася з Еваном Гершковічем у в’язниці Лефортово в Москві. Співробітникам посольства США вперше з 17 квітня було надано консульський доступ», — наголосив речник.

Він додав, що посольство США продовжуватиме надавати всю належну підтримку Гершковичу та його сім’ї, і очікує, що російська влада забезпечить продовження консульського доступу.

У Росії Гершковича звинувачують у шпигунстві. Представники США та сім'я Гершковича відкинули ці звинувачення. У понеділок Державний департамент вкотре закликав звільнити його та Пола Вілана, ще одного американця, незаконно затриманого в Росії.

«Гершковича затримали незаконно, а звинувачення проти нього безпідставні. Ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити його. Ми також закликаємо до негайного звільнення Пола Вілана, який незаконно утримується в Росії більше чотирьох років. Обидва чоловіки заслуговують на те, щоб негайно повернутися додому до своїх сімей», – сказав речник.

В Росії заявили, що редакція американського видання Wall Street Journal має переглянути підхід до своєї роботи, якщо не хоче зіткнутися з «наслідками», які торкнуться заарештованого журналіста Евана Гершковича.