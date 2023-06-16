Псевдожурналістам з Одеси повідомили про підозру: на замовлення російських каналів знімали фейки про мобілізацію

Вони співпрацювали з російським телеканалом "Рен-ТВ".

Служба безпеки України викрила та затримала двох одеських псевдожурналістів, які робили постановчі відео на замовлення російських телеканалів. Вони відзняли відео, де "воєнком" розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації, повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

Псевдожурналістам з Одеси повідомили про підозру: на замовлення російських каналів знімали фейки про мобілізацію
© СБУ

Одним з підозрюваних є колишній оператор Одеського державного телебачення. Він після повномасштабного російського вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом "Рен-ТВ".

На замовлення пропагандистів зрадник погодився відзняти провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль "воєнкома" місцевого центру комплектування. Фейк вийшов в ефірі російського каналу, звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких найбільші федеральні телеканали.

Правоохоронці перевіряють факт причетності оператора до знімання низки замовних сюжетів про події, пов’язані із Києво-Печерською лаврою. Також під час слідства правоохоронці встановили, що, звільнившись з державного телебачення, чоловік працював в одеському осередку "Незалежного бюро журналістських розслідувань".

Після повномасштабного вторгнення він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував воєнні злочини у своїх соцмережах. Так він потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів та вийшов з ними на зв'язок.

Під час обшуків СБУ виявила та вилучила:

  • мобільні телефони;
  • комп’ютери;
  • обладнання для проведення професійної відеозйомки та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;
  • чорнові записи;
  • акторський реквізит: військову форму та засоби гримування.

Спільникам повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на її підтримку та/або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України). Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі псевдожурналістів тримають під вартою.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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