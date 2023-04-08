«Топаз, дай команду»: в Росії заарештували антимайданівця Сергія Рульова, який втік з України

Проросійського фанатика звинувачують у здирництві.

У Ростові заарештували антимайданівця Сергія Рульова, який втік з України, відомого за фразою «Топаз, дай команду», сказану ним зимою 2014 року. Його звинувачують у здирстві і вже відправили до СІЗО. Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує ZN.ua .

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«Слабоумний блогер Сергій Рульов, який ще на Майдані прославився крилатою фразою "Топаз, дай команду", а після 2014 року переїхав до Росії, де займався антиукраїнською пропагандою, заарештований у Ростові за здирство», – написав Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

За даними росЗМІ, Сергія Рульова звинувачують у тому, що він нібито шантажував члена виборчкому Ростовської області Тетяну Крашенникову, погрожуючи опублікувати відеоролики, що ганьблять її, вимагаючи у неї 100 тисяч рублів.

«Своїми діями Рульов Сергій Григорович скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 163 КК РФ – здирство, тобто вимога передачі чужого майна під загрозою поширення відомостей, які ганьблять потерпілого», – йдеться у резолютивній частині постанови.

За рішенням ростовського суду, Сергій Рульов пробуде в СІЗО до 7 жовтня, доки розглядатиметься його справа.

Сам він позиціонує себе як журналіст та громадський діяч, на його YouTube-каналі майже 800 передплатників.