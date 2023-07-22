Уряд ПАР погодився виконати ордер на арешт Путіна

З відповідним проханням прокуратура звернулася до суду.

Уряд Півіденно-Африканської Репсубліки офіційно погодився у будь-який час затримати російського президента Владіміра Путіна на території країни, згідно ордеру виданого Міжнародним кримінальним судом. Про це повідомляє News 24, інформує ZN.ua.

Уряд ПАР погодився виконати ордер на арешт Путіна
© Василь Артюшенко, ZN.UA

"Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде до ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі. Але після того, як уряд оголосив, що Путін не поїде до ПАР, прокуратура звернулася до суду з проханням зобов'язати її виконувати ордер на арешт у будь-який час, коли російський президент відвідуватиме країну. Уряд погодився", – зазначає видання.

Водночас, Вищий суд Гаутенга в Преторії підтвердив, що в понеділок міністерство юстиції ПАР направило ордер на арешт Путіна національному директору державного обвинувачення Шаміле Батохі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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