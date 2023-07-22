Уряд ПАР погодився виконати ордер на арешт Путіна

З відповідним проханням прокуратура звернулася до суду.

Уряд Півіденно-Африканської Репсубліки офіційно погодився у будь-який час затримати російського президента Владіміра Путіна на території країни, згідно ордеру виданого Міжнародним кримінальним судом. Про це повідомляє News 24, інформує ZN.ua .

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"Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде до ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі. Але після того, як уряд оголосив, що Путін не поїде до ПАР, прокуратура звернулася до суду з проханням зобов'язати її виконувати ордер на арешт у будь-який час, коли російський президент відвідуватиме країну. Уряд погодився", – зазначає видання.

Водночас, Вищий суд Гаутенга в Преторії підтвердив, що в понеділок міністерство юстиції ПАР направило ордер на арешт Путіна національному директору державного обвинувачення Шаміле Батохі.