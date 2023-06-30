Росіяни на окупованих територіях арештовують людей, аби потім отримати за них викуп - Маляр

В одному лише селищі Нижні Сірогози, що на Херсонщині, окупанти так арештували близько сотні громадян.

На тимчасово окупованій території України військовослужбовці збройних сил РФ арештовують людей, аби потім отримати за них викуп. Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує ZN.ua .

© Ганна Маляр / Facebook

Вона каже, що таким чином на тимчасово окупованій території України росіяни використовують окупаційний режим для власного збагачення.

За її даними, російські окупанти під приводом нібито проведення контррозвідувальних заходів проводять арешти громадян, переважно з числа підприємців та інших заможних місцевих мешканців. Формальною підставою для арештів є звинувачення у можливій співпраці із Силами оборони України. За звільнення затриманих окупанти вимагають значні суми грошей від їхніх родичів чи близьких.

Станом на початок цього тижня у селищі Нижні Сірогози на тимчасово окупованій території у Херсонській області з метою отримання викупу окупанти помістили під варту близько сотні таких осіб.