США відправили до Сирії РСЗВ HIMARS

Такі дії спровоковані зростанням загроз від проіранських сил.

Сполучені Штати перекинули до Сирії партію високомобільних артилерійських ракетних систем M142 HIMARS. Про це повідомляє турецьке видання Anadolu Press з посиланням на місцеві джерела, інформує ZN.ua .

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M142 HIMARS посилили американське угруповання в провінції Дейр-ез-Зор. Вона розташована на схід від річки Євфрат і контролюються силами "Загонів народної самооборони". Також пускові установки прибули в район родовища Аль-Омар і до газового заводу "Коноко".

США вирішили перекинути M142 HIMARS до Сирії для посилення своїх сил і для протидії атакам угруповань, підтримуваних Іраном. Вони розташовані зі зворотного боку річки Євфрат.