США відправили до Сирії РСЗВ HIMARS
Такі дії спровоковані зростанням загроз від проіранських сил.
Сполучені Штати перекинули до Сирії партію високомобільних артилерійських ракетних систем M142 HIMARS. Про це повідомляє турецьке видання
M142 HIMARS посилили американське угруповання в провінції Дейр-ез-Зор. Вона розташована на схід від річки Євфрат і контролюються силами "Загонів народної самооборони". Також пускові установки прибули в район родовища Аль-Омар і до газового заводу "Коноко".
США вирішили перекинути M142 HIMARS до Сирії для посилення своїх сил і для протидії атакам угруповань, підтримуваних Іраном. Вони розташовані зі зворотного боку річки Євфрат.
Американські військові кілька разів були атаковані іранськими безпілотниками. Наприклад, близько двох місяців тому дрон завдав удару по об'єкту на сході Сирії. У відповідь США завдали удару винищувачами F-15E Strike Eagle.