Москва звинувачує США у "впливі" на російький літак над кордоном Сирії

Росія заявила, що пілоти коаліції під керівництвом США кілька разів несанкціоновано порушили кордони Сирії.

Москва стверджує, що російський військовий літак піддався «впливу систем наведення» винищувачів F-16 очолюваної США коаліції під час звичайного патрулювання над південним кордоном Сирії, пожалівся пропагандистським новинним ресурсам російський контрадмірал Олєг Гурінов, інформує ZN.ua.

Москва звинувачує США у

За словами Гурінова, який є заступником голови Центру примирення Росії в Сирії, F16 «вплинули» на російський літак своїми системами наведення. Жодних подробиць він не надав.

Гурінов також висунув нові звинувачення в тому, що пілоти коаліції за минулу добу кілька разів порушили повітряний простір Сирії.

На думку військового експерта Сергія Ауслендера, російські пілоти останнім часом відкрито провокують американців, тож ті, для початку, просто «показали зуби» — нагадали, що їхні літаки також несуть зброю.

«Можливості американців там такі, що можна сперечатися лише, скільки часу їм знадобиться, щоб у порох стерти російське угруповання — дві чи три години. Але вони все ще дають їм шанс схаменутися» , — додав експерт.

В неділю, 16 липня, російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака-розвідника над Сирією, змусивши його пройти через турбулентний слід і поставивши під загрозу життя чотирьох членів американського екіпажу.

Раніше повідомлялося, що російські літаки переслідували американські безпілотники MQ-9 Reaper, які виконували місію проти цілей ІДІЛ у Сирії. Російські військові літаки поводилися небезпечно і непрофесійно під час взаємодії з американськими безпілотниками.

Росія втрутилася в громадянську війну в Сирії в 2015 році, ставши на бік президента Башара Асада. Відтоді Москва розширила свої військові об’єкти в країні за допомогою постійної авіа- та військово-морської баз.

США очолюють коаліцію проти бойовиків «Ісламської держави» і цього року завдали авіаударів по Сирії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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