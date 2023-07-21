Москва звинувачує США у "впливі" на російький літак над кордоном Сирії
Росія заявила, що пілоти коаліції під керівництвом США кілька разів несанкціоновано порушили кордони Сирії.
Москва стверджує, що російський військовий літак піддався «впливу систем наведення» винищувачів F-16 очолюваної США коаліції під час звичайного патрулювання над південним кордоном Сирії, пожалівся пропагандистським новинним ресурсам російський контрадмірал Олєг Гурінов, інформує
За словами Гурінова, який є заступником голови Центру примирення Росії в Сирії, F16 «вплинули» на російський літак своїми системами наведення. Жодних подробиць він не надав.
Гурінов також висунув нові звинувачення в тому, що пілоти коаліції за минулу добу кілька разів порушили повітряний простір Сирії.
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«Можливості американців там такі, що можна сперечатися лише, скільки часу їм знадобиться, щоб у порох стерти російське угруповання — дві чи три години. Але вони все ще дають їм шанс схаменутися» , — додав експерт.
В неділю, 16 липня, російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака-розвідника над Сирією, змусивши його пройти через турбулентний слід і поставивши під загрозу життя чотирьох членів американського екіпажу.
Раніше повідомлялося, що російські літаки переслідували американські безпілотники MQ-9 Reaper, які виконували місію проти цілей ІДІЛ у Сирії. Російські військові літаки поводилися небезпечно і непрофесійно під час взаємодії з американськими безпілотниками.
Росія втрутилася в громадянську війну в Сирії в 2015 році, ставши на бік президента Башара Асада. Відтоді Москва розширила свої військові об’єкти в країні за допомогою постійної авіа- та військово-морської баз.
США очолюють коаліцію проти бойовиків «Ісламської держави» і цього року завдали авіаударів по Сирії.