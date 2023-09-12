У США розповіли про чергові проблеми з новою моделлю літака F-35

Питання в темпах виробництвах та нестачі кваліфікованих кадрів.

Минулого тижня Lockheed Martin заявила, що поставки F-35 з пакетом оновлення Technology Refresh 3 (TR-3) будуть відновлені не раніше другого кварталу 2024 року. Але це не єдина проблема винищувачів п'ятого покоління. Про це пише Air & Space Forces Magazine, інформує ZN.ua.

У США розповіли про чергові проблеми з новою моделлю літака F-35
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Видання зазначає, що поставки F-35 Lightning II можуть зіткнутися з великими затримками з трьох причин. По-перше, ВПС США відчувають дефіцит у робочій силі. Також спостерігається нестача ресурсів для випробувань. Крім того, літак п'ятого покоління страждає від "нереально високого рівня паралелізму".

Паралелізм - це ситуація, коли закупівлі проходять вже на стадії розробки. ВПС США сильно постраждали від цього, тому зараз намагаються зробити все можливе, щоб не допустити подібного зі стратегічним бомбардувальником B-21 Raider і винищувачами шостого покоління.

Поставки F-35 Lightning II затримуються через пізнє отримання обладнання, відставання від графіка при розробці програмного забезпечення і пізній початок льотних випробувань. Крім того, над проєктом працює мало людей. Про це виданню заявив генерал-лейтенант ВПС Майкл Дж. Шмідт.

З позитивних відмінностей можна відзначити те, що варіант літака TR-3 має більш продуктивний процесор. Це критично важливий апгрейд перед модернізацією Block 4. Вона додасть приблизно 80 різних можливостей, більшість з яких тримають у секреті.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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