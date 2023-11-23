Страйк на кордоні з Польщею: в Мінінфраструктури розповіли, хто та коли може вирішити проблему

В Мінінфраструктури чекатимуть створення в Польщі нового уряду.

В Міністерстві інфраструктури України мають надію, що новий уряд Польщі допоможе розблокувати кордон, де починаючи з 6 листопада страйкують польські перевізники. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив заступник міністра Сергій Деркач, інформує ZN.ua .

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"Ми намагаємося говорити з воєводами, тому що це люди на кордоні. Ми допомагаємо гуманітарними вантажами нашим водіям, розвезли харчування і вирішуємо питанням з паливом. Вчора відправили офіційні запити до воєвод з Любліна і Підкарпатського воєводства, щоб вони забезпечили необхідні умови нашим водіям. Хоча б так. А говорити про розблокування, напевно, вже будемо з новим урядом", – сказав він.

Тобто реальних змін варто очікувати не раніше середини грудня, оскільки новий уряд у Польщі наразі не сформовано.

Нагадаємо, що польські перевізники почали блокувати ще один пункт пропуску на кордону Польщі та України. Зокрема, рух ускладнено через «Шегині» – «Медика».

Повідомлялось, що через протест польських перевізників на ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" і "Рава-Руська – Гребенне" заблоковані кілька тисяч вантажівок, а черги подекуди сягають 40 кілометрів. Протестувальники вимагають повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм, посилення правил перевезення, запровадження окремої черги в "єЧерзі" для транспорту із номерами ЄС, створення окремої черги для порожніх вантажівок, забезпечення доступу до системи "Шлях".

Поки що переговори між українською та польською сторонами не дали результатів. Блокада кордону у відносинах Києва та Варшави нова стара проблема. І оскільки перевізники не настільки впливові, як фермери, а офіційна влада Польщі не підтримує протест, він, імовірно буде врегульований. До того ж ця історія шкодить самій Польщі. Детально про це читайте у статті Володимира Кравченка «Чи поступиться Україна тиском польських перевізників?» на ZN.UA.