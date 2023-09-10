Данія не відкладатиме поставки Україні літаків F-16 через затримку прибуття F-35

Передача має відбутися в термін.

Міністерство оборони Данії офіційно оголосило про затримки поставок F-35 Lightning II. Однак це не позначиться на зобов'язаннях скандинавської країни перед Україною, розповідають у відомстві , інформує ZN.ua .

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Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен планує обговорити з очільником Пентагону Ллойдом Остіном причини затримок і виходи із ситуації. Королівські ВПС потребують винищувачів п'ятого покоління для виконання поставлених завдань на локальному та міжнародному рівнях.

Поставки F-35 Lightning II в Данію були заплановані на першу половину 2024 року. Через проблеми з модернізацією Technology Refresh 3 (TR-3) компанія Lockheed Martin відправить літаки в Данію не раніше другого півріччя.

Незважаючи на затримки, Данія виконає свої зобов'язання перед НАТО та Україною. Зокрема, йдеться про навчання українських пілотів і про постачання винищувачів F-16 Fighting Falcon. Раніше скандинавська країна офіційно підтвердила, що передасть Повітряним Силам України 19 літаків четвертого покоління.