Передача F-16: українських пілотів відправили до США ще у червні 2022 року, але з'ясувалась неприємна деталь

Системно геополітичної волі збоку Заходу для забезпечення перемоги України у війні поки немає.

Про це заявила голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ганна Гопко в ефірі Радіо НВ.

"Я розумію, що є бюрократичні перепони, є проблема конкуренції, в якої країни закупляти боєприпаси - виробники між собою змагаються. Ми чуємо ці нюанси з березня 2022 року, коли були зустрічі в Пенгтагоні і розказували, наскільки координувати.

Ми відправили пілотів до Вашингтону в червні 2022 року і говорили про F-16. Уявіть, якби тоді, коли один з конгресменів зареєстрував законодавчу ініціативу щодо виділення додатково коштів на навчання, на тренінги, то вже зараз ми б мали підготовлених пілотів і F-16 вже літали над Чорним морем і ми би не говорили про зернову угоду як якийсь там здобуток, що не будуть голодувати люди в Африці і т.д.

Ми б вже говорили про демілітарізацію Чорного моря і те, що ми зробили з потопленням "Москви". Ми б говорили про свободну навігацію, вільну торгівлю в Чорному морі, а не вмоляли поляків на транзит наших продуктів.

Поки немає цього рішення, що треба перемогти швидше, немає системно геополітичної волі збоку Альянсу, Рамштайну для забезпечення перемоги у війні", - каже Ганна Гопко.