ЗСУ достроково звільнили від служби ще майже п'ять сотень росіян: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Також загарбники зранку трохи недорахувались техніки.

Почалася 522 доба протистояння українців навалі російських загарбників. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 30 липня, інформує ZN.ua.

ЗСУ достроково звільнили від служби ще майже п'ять сотень росіян: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© REUTERS/Maksim Levin

З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:

  • особового складу ? близько 245700 (+480) одиниць;
  • танків ? 4205 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин ? 8178 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 4795 (+9) од.;
  • РСЗВ – 698 (+0) од.;
  • засобів ППО ? 459 (+1) од.;
  • літаків – 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 311 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4) од.;
  • крилатих ракет ? 1347 (+0) од.;
  • кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28) од.;
  • спеціальної техніки ? 711 (+1) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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