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2023-07-30
ЗСУ достроково звільнили від служби ще майже п'ять сотень росіян: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Також загарбники зранку трохи недорахувались техніки.
Почалася 522 доба протистояння українців навалі російських загарбників. Генштаб ЗСУ
© REUTERS/Maksim Levin
З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:
- особового складу ? близько 245700 (+480) одиниць;
- танків ? 4205 (+14) од.;
- бойових броньованих машин ? 8178 (+11) од.;
- артилерійських систем – 4795 (+9) од.;
- РСЗВ – 698 (+0) од.;
- засобів ППО ? 459 (+1) од.;
- літаків – 315 (+0) од.;
- гелікоптерів – 311 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4) од.;
- крилатих ракет ? 1347 (+0) од.;
- кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28) од.;
- спеціальної техніки ? 711 (+1) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua