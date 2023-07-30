ЗСУ достроково звільнили від служби ще майже п'ять сотень росіян: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Також загарбники зранку трохи недорахувались техніки.

Почалася 522 доба протистояння українців навалі російських загарбників. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 30 липня, інформує ZN.ua .

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З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:

особового складу ? близько 245700 (+480) одиниць;

танків ? 4205 (+14) од.;

бойових броньованих машин ? 8178 (+11) од.;

артилерійських систем – 4795 (+9) од.;

РСЗВ – 698 (+0) од.;

засобів ППО ? 459 (+1) од.;

літаків – 315 (+0) од.;

гелікоптерів – 311 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4) од.;

крилатих ракет ? 1347 (+0) од.;

кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28) од.;

спеціальної техніки ? 711 (+1) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.