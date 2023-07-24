Контрнаступ ЗСУ: Минулого тижня українські воїни звільнили 16 кв. км

Найбільше території минулого тижня звільнили на півдні.

Протягом минулої доби Сили оборони звільнили від 16 кв. км. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Військове телебачення України, інформує ZN.ua.

Контрнаступ ЗСУ: Минулого тижня українські воїни звільнили 16 кв. км
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Зокрема, на південному фронті наші захисники звільнили 12 кв. км. Загалом з початку контрнаступу українські військові на півдні деокупували 192 кв. км.

Ще 4 кв. км минулого тижня ЗСУ звільнили на бахмутському напрямку. За час контрнаступу там звільнено 35 кв. км.

На півдні українські військові, за словами Маляр, продовжують вести наступ на кількох ділянках фронту в бік Мелітополя та Бердянська. Що стосується бахмутського напрямку, то там ключові бої тривають у районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.

Нагадаємо, за даними заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, ЗСУ щодня просуваються вперед на відстань від 100 метрів до кілометра та «вигризають першу й другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати».

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна вже повернула «близько п'ятдесяти відсотків території, яка була спочатку захоплена».

Раніше видання Wall Street Journal заявило, що західні військові чиновники знали, що у Києва перед початком великого весняного наступу немає достатньої підготовки і озброєння – бракувало всього: від снарядів до бойових літаків, але «вони сподівалися, що українська мужність і винахідливість переможуть».





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