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2023-05-06
Українські військові «достроково звільнили» зі служби ще 560 росіян: Генштаб повідомив втрати ворога
Серед іншого, у ворога поменшало систем ППО.
Українці вже 437 добу протистоять повномасштабному російському вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:
- особового складу ? близько 193770 (+560) одиниць;
- танків ? 3717 (+7) од.;
- бойових броньованих машин ? 7238 (+14) од.;
- артилерійських систем – 2992 (+14) од.;
- РСЗВ – 552 (+2) од.;
- засобів ППО ? 306 (+2) од.;
- літаків – 308 (+0) од.;
- гелікоптерів – 294 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14) од.;
- крилатих ракет ? 947 (+0) од.;
- кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од.;
- спеціальної техніки ? 375 (+2) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua