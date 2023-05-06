Українські військові «достроково звільнили» зі служби ще 560 росіян: Генштаб повідомив втрати ворога

Серед іншого, у ворога поменшало систем ППО.

Українці вже 437 добу протистоять повномасштабному російському вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 6 травня.

Українські військові «достроково звільнили» зі служби ще 560 росіян: Генштаб повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:

  • особового складу ? близько 193770 (+560) одиниць;
  • танків ? 3717 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин ? 7238 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 2992 (+14) од.;
  • РСЗВ – 552 (+2) од.;
  • засобів ППО ? 306 (+2) од.;
  • літаків – 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 294 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14) од.;
  • крилатих ракет ? 947 (+0) од.;
  • кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од.;
  • спеціальної техніки ? 375 (+2) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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