Українські військові «достроково звільнили» зі служби ще 560 росіян: Генштаб повідомив втрати ворога

Серед іншого, у ворога поменшало систем ППО.

Українці вже 437 добу протистоять повномасштабному російському вторгненню РФ . Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 6 травня.

© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:

особового складу ? близько 193770 (+560) одиниць;

танків ? 3717 (+7) од.;

бойових броньованих машин ? 7238 (+14) од.;

артилерійських систем – 2992 (+14) од.;

РСЗВ – 552 (+2) од.;

засобів ППО ? 306 (+2) од.;

літаків – 308 (+0) од.;

гелікоптерів – 294 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14) од.;

крилатих ракет ? 947 (+0) од.;

кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од.;

спеціальної техніки ? 375 (+2) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.