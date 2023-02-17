Аудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJ

У Штатах визнали складність моніторингу надходжень грошей і зброї в нашу державу, інформує ZN.ua.

Аудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJ
Фото ілюстративне
© Посольство США в Україні

Сполучені Штати Америки мають намір відправити своїх аудиторів і слідчих безпосередньо в зону бойових дій на території України, щоб посилити нагляд за використанням військової та економічної допомоги, наданої нашій державі для протистояння російському вторгненню. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставлених чиновників США, які контролюють підтримку для України.

Американські інспектори Міністерства оборони, Державного департаменту й Агентства з міжнародного розвитку розповіли виданню, що поки не помічали жодних серйозних порушень щодо допомоги, переданої Україні. Водночас, у Вашингтоні визнали певні труднощі в моніторингу за потоком озброєнь і грошей для Києва.

У WSJ також нагадали, що адміністрація президента Джо Байдена зменшила кількість урядового персоналу в посольстві США в українській столиці з міркувань безпеки.


Максим Царук, ZN.ua





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