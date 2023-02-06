Україна попросить у Ізраїля засудити агресію РФ та надати кредит – ЗМІ

Також Київ запросить у Тель-Авіва підтримку мирного плану Зеленського, інформує ZN.ua.

Україна попросить у Ізраїля засудити агресію РФ та надати кредит – ЗМІ
© Pixabay

Керівництво України сформувало список вимог до Тель-Авіва напередодні візиту до Києва міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена. За інформацією The Times of Israel, Київ запросить публічно засудити російське вторгнення та виділити кредит у розмірі 500 млн доларів.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, перечень вимог включає також підтримку Ізраїлем мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським, який передбачає виведення військ РФ за межі української території. Також Київ хоче від уряду Ізраїлю підтвердження зобов'язань допомогти зі створенням нової системи оповіщення про повітряну атаку, які раніше були їм обіцяні.

У матеріалі йдеться, що в Києві вважають ступінь міри на запити України під час візиту Коена "свідчать про щирість намірів Ізраїлю".


Богдан Затула, ZN.ua





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