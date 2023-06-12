Київ просить у Німеччини більше танків Leopard-2
Андрій Мельник заявляє, що число танків для України може бути збільшено втричі, не ставлячи під загрозу обороноздатність Німеччини.
Український контрнаступ на півдні та сході країни набирає обертів. Зважаючи на активні бойові дії, заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник просить більше танків німецького виробництва. Його підтримують експерти з ВДП та ХДС,
"Українській армії вкрай необхідно значно більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки. Кожен Leopard-2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", – заявив берлінському "Tagesspiegel" заступник міністра закордонних справ, інформує
На думку Мельника, Бундесвер в змозі надати понад 18 одиниць, які вже поставлені з його запасів у понад 300. Нинішнє число може бути "збільшено втричі, не ставлячи під загрозу обороноздатність Німеччини". Також Мельник попросив передати українській армії ще 60 БМП Marder.
"Партнери повинні були б негайно замінити всю знищену техніку, включаючи бойові танки Leopard і бронетранспортери, і доставити додаткову зброю", — підтримав запит Мельника політик безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер.
Політик із захисту FDP Маркус Фабер підкреслив, що "чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу" можуть "підтримати наступальні сили в їх атаці". Наприклад, Бундестаг вирішив замінити заряди Leopard-2 зі збройних сил Німеччини.
"Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти", — сказав Фабер.