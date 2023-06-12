Київ просить у Німеччини більше танків Leopard-2

Андрій Мельник заявляє, що число танків для України може бути збільшено втричі, не ставлячи під загрозу обороноздатність Німеччини.

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Український контрнаступ на півдні та сході країни набирає обертів. Зважаючи на активні бойові дії, заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник просить більше танків німецького виробництва. Його підтримують експерти з ВДП та ХДС, повідомляють німецькі ЗМІ

"Українській армії вкрай необхідно значно більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки. Кожен Leopard-2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", – заявив берлінському "Tagesspiegel" заступник міністра закордонних справ, інформує ZN.ua .

На думку Мельника, Бундесвер в змозі надати понад 18 одиниць, які вже поставлені з його запасів у понад 300. Нинішнє число може бути "збільшено втричі, не ставлячи під загрозу обороноздатність Німеччини". Також Мельник попросив передати українській армії ще 60 БМП Marder.

"Партнери повинні були б негайно замінити всю знищену техніку, включаючи бойові танки Leopard і бронетранспортери, і доставити додаткову зброю", — підтримав запит Мельника політик безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер.

Політик із захисту FDP Маркус Фабер підкреслив, що "чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу" можуть "підтримати наступальні сили в їх атаці". Наприклад, Бундестаг вирішив замінити заряди Leopard-2 зі збройних сил Німеччини.

"Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти", — сказав Фабер.