ВР просить Грузію перевести Саакашвілі на лікування за кордон

Українські парламентарі вимагають для політика належної медичної допомоги, інформує ZN.ua.

ВР просить Грузію перевести Саакашвілі на лікування за кордон
© Саакашвілі/Facebook

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала постанову про звернення до Грузії щодо стану громадянина нашої країни Міхеїла Саакашвілі. Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк на своєму Telegram-каналі розповів, що "за" проголосували 311 парламентарів.

За його словами, Рада підтримала проєкт звернення не лише до Грузії, але й до Європарламенту, Ради ЄС, Єврокомісії, ПАРЄ та парламентів держав-членів ЄС.

Там йдеться про те, що Саакашвілі потрібно негайно відправити на лікування за кордон. Українські депутати закликали Грузію забезпечити для експрезидента належну медичну допомогу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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