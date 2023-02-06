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2023-02-06
ВР просить Грузію перевести Саакашвілі на лікування за кордон
Українські парламентарі вимагають для політика належної медичної допомоги, інформує
© Саакашвілі/Facebook
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала постанову про звернення до Грузії щодо стану громадянина нашої країни Міхеїла Саакашвілі. Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк
За його словами, Рада підтримала проєкт звернення не лише до Грузії, але й до Європарламенту, Ради ЄС, Єврокомісії, ПАРЄ та парламентів держав-членів ЄС.
Там йдеться про те, що Саакашвілі потрібно негайно відправити на лікування за кордон. Українські депутати закликали Грузію забезпечити для експрезидента належну медичну допомогу.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua