ВР просить Грузію перевести Саакашвілі на лікування за кордон

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала постанову про звернення до Грузії щодо стану громадянина нашої країни Міхеїла Саакашвілі. Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк на своєму Telegram-каналі розповів, що "за" проголосували 311 парламентарів.

За його словами, Рада підтримала проєкт звернення не лише до Грузії, але й до Європарламенту, Ради ЄС, Єврокомісії, ПАРЄ та парламентів держав-членів ЄС.

Там йдеться про те, що Саакашвілі потрібно негайно відправити на лікування за кордон. Українські депутати закликали Грузію забезпечити для експрезидента належну медичну допомогу.