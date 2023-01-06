Патріарх Кіріл, який раніше закликав росіян до війни, тепер просить "різдвяного перемир'я"

При цьому він називає війну проти України "міжусобним конфліктом", інформує ZN.ua.

Патріарх Кіріл, який раніше закликав росіян до війни, тепер просить
© ГУР МО України

Патріарх РПЦ Кіріл просить про "різдвяне перемир'я" на фронті з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Особливо цинічною ця заява виглядає на тлі його попередніх закликів до росіян, аби ті брали участь у бойових діях проти України, і проповідей про те, що смерть на цій війні нібито "змиває гріхи".

Слід зауважити, що під час прохання про встановлення "перемир'я", яке публікує офіційний сайт РПЦ, Кіріл так і не назвав вторгнення РФ в Україну війною. Він й далі вважає це "міжусобним конфліктом".

"Я, Кіріл, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до "міжусобного конфлікту", із закликом припинити вогонь і встановити різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби", –йдеться у повідомленні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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