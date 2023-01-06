Патріарх Кіріл, який раніше закликав росіян до війни, тепер просить "різдвяного перемир'я"

Патріарх РПЦ Кіріл просить про "різдвяне перемир'я" на фронті з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Особливо цинічною ця заява виглядає на тлі його попередніх закликів до росіян, аби ті брали участь у бойових діях проти України, і проповідей про те, що смерть на цій війні нібито "змиває гріхи".

Слід зауважити, що під час прохання про встановлення "перемир'я", яке публікує офіційний сайт РПЦ , Кіріл так і не назвав вторгнення РФ в Україну війною. Він й далі вважає це "міжусобним конфліктом".

"Я, Кіріл, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до "міжусобного конфлікту", із закликом припинити вогонь і встановити різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби", –йдеться у повідомленні.