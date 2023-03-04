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2023-03-04
Україна просить у союзників 250 тисяч артснарядів на місяць – FT
Резніков написав до ЄС, що через брак снарядів артилерійські установки не використовують на повну і це заважає ЗСУ просуватися на фронті, інформує
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Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн-членів Європейського Союзу з листом, у якому просить постачати Україні по 250 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм на місяць. Про це повідомляє
За інформацією видання, Україна просить ЄС надсилати Києву 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць, щоб зменшити гострий дефіцит, який заважає ЗСУ просуватися на полі бою.
Юлія Лавришин, ZN.ua