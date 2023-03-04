Україна просить у союзників 250 тисяч артснарядів на місяць – FT

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн-членів Європейського Союзу з листом, у якому просить постачати Україні по 250 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм на місяць. Про це повідомляє Financial Times .

За інформацією видання, Україна просить ЄС надсилати Києву 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць, щоб зменшити гострий дефіцит, який заважає ЗСУ просуватися на полі бою.