Науседа: Росія готується до ще більш масштабних військових дій, а не до миру

"Ця агресивна війна має бути зупинена негайним, повним та беззастережним виводом військ та техніки з території України".

Науседа: Росія готується до ще більш масштабних військових дій, а не до миру
© Скріншот Youtube

Президент Литви Гітанас Науседа на сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що Росія не показує готовність до мирного рішення, а навпаки готується до ескалації.Повідомляє LRT, інформує ZN.ua.

"Росія офіційно оголосила про вихід із Договору про звичайні збройні сили в Європі. Це означає, що Росія готується до ще більш масштабних військових дій, а не до миру", – зазначив Науседа

За його словами, міжнародна спільнота має чинити сильніший тиск на Росію, щоб вона припинила свої атаки на українське цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

"Безпрецедентна екологічна катастрофа, спричинена руйнуванням Каховської дамби, не повинна повторитись у нових, ще більш небезпечних формах. Ця агресивна війна має бути зупинена негайним, повним та беззастережним виводом військ та техніки з території України. Я маю на увазі всю територію - міжнародно визнані кордони 1991 року та територіальні води", – резюмував він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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