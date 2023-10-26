Болгарія долучилася до європейської програми ППО «Небесний щит»

Це дозволить країні брати участь в об’єднаному захисті Європи.

Болгарія приєднується до європейської ініціативи «Небесний щит» (Sky Shield) – програми із захисту повітряного простору, започаткованої Німеччиною. Рада міністрів ухвалила проект меморандуму про взаєморозуміння в оборонному секторі, який укладається між Болгарією та 14 іншими європейськими країнами, інформує ZN.ua .

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Програма дає можливості для спільних закупівель, обслуговування і використання наземних систем протиповітряної оборони. Це покращить здатність Болгарії інтегруватися в систему ППО країн НАТО і брати участь в об'єднаній системі оборони Європи, пише news.bg.

Зазначимо, «Небесний щит», який покликаний захистити Німеччину та сусідні країни від ракетних атак, може коштувати до 17 мільярдів євро. Щонайменше 15 країн, більшість із яких члени НАТО, у 2022 році підписали лист про наміри приєднатися до цієї програми.