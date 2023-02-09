CNN: Збита над США шпигунська куля є частиною широкої програми військових Китаю зі спостереження

Представники американської розвідки вважають, що нещодавно збитий над США китайський шпигунський аеростат є частиною широкої програми спостереження, яку здійснюють військові Китаю. Про це повідомляє CNN , посилаючись на слова кількох американських чиновників, знайомих з даними розвідки.

Програма спостереження, яка включає низку подібних аеростатів, частково здійснюється з невеликої китайської провінції Хайнань. США не знають точного розміру «флоту» китайських аеростатів-розвідників, але джерела CNN повідомляють, що за останні роки в рамках програми було проведено щонайменше два десятки місій над п'ятьма континентами.

Приблизно півдюжини з цих польотів були в повітряному просторі США - хоча не обов'язково над американською територією, за словами одного чиновника, знайомого з даними розвідки.

І не всі повітряні кулі, зафіксовані по всьому світу, були точно такої ж моделі, як та, що була збита над США . Швидше за все, існує кілька «варіацій».

Про зв'язок з ширшою програмою спостереження, яка була розкрита ще до того, як минулого тижня була зафіксована повітряна куля Китаю над США , вперше повідомила газета Washington Post.

В урядовій лабораторії в Квантіко, штат Вірджинія, команда інженерів ФБР вивчає залишки аеростата, намагаючись дізнатися все, що можна, про розвідувальні дані, які він міг зібрати, і про те, як найкраще відстежувати розвідувальні аеростати в майбутньому.

Джерела, знайомі з ходом розслідування, кажуть, що чиновники хочуть дізнатися якомога більше про технічні можливості аеростата, зокрема, які дані він міг перехоплювати і збирати, з якими супутниками він був пов'язаний і чи має він якісь вразливі місця, які США могли б використати.

І, можливо, найголовніше, слідчі вивчатимуть цифрові підписи, які він передавав, щоб зрозуміти, чи не дадуть вони США кращий спосіб відстежувати такі повітряні кулі в майбутньому. Командувач Північного командування Збройних сил США генерал Глен ВанГерк визнав, що Штати мають «прогалину в обізнаності», яка дозволила аеростатам у минулому непоміченими перетинати повітряний простір США .

Одне джерело, знайоме з операцією ФБР, повідомило, що аналіз і реконструкція корисного навантаження аеростата в ідеалі дозволить визначити, чи був дирижабль оснащений можливістю передавати зібрані ним дані в режимі реального часу китайським військовим, або ж апарат містив збережені дані, які Китай планував проаналізувати після того, як апарат буде знайдений.

Китай стверджує, що повітряна куля, збита США , була метеорологічним аеростатом, який збився з курсу.

Однак риторика Пекіна значно посилилася після того, як американські військові збили аеростат, а Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило США в «надмірній реакції» і «серйозному порушенні міжнародної практики». Міністерство оборони Китаю, тим часом, висловило «протест», попередивши, що Пекін залишає за собою право використовувати необхідні засоби для вирішення подібних ситуацій.

Інформація, отримана під час польоту повітряної кулі над США

Представники оборонного відомства заявляють, що США отримали важливі підказки до відповідей на деякі з цих запитань під час польоту аеростата через територію Сполучених Штатів.

За словами одного з представників оборонного відомства, США , використовуючи деякі технічні можливості, надані Агентством національної безпеки та іншими відомствами, вже зібрали деяку інформацію в режимі реального часу про те, які сигнали випромінювала куля під час свого польоту.

«Я думаю, що в майбутньому ви побачите, що цей часовий проміжок був вартий того, щоб їх зібрати», - сказав ВанГерк.

Але офіційні особи хочуть мати можливість вивчити апаратне забезпечення кулі, щоб дізнатися більше про її точні можливості.

«Коли куля буде в наших руках, ми зможемо вивчити технологію, відновити ланцюжок постачання, з'ясувати, хто допоміг її побудувати, які компоненти були важливими для неї. Очевидно, що ви можете визначити її функції і технічні характеристики. Її наявність дуже важлива для розвідки», - сказав демократ Джим Хаймс із Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу.

США також намагатимуться дізнатися більше про пріоритети Китаю в галузі збору розвідувальної інформації в Сполучених Штатах.

Але скільки розвідувальне співтовариство зможе дізнатися про те, яку інформацію насправді зібрав або намагався зібрати аеростат, наразі незрозуміло, зазначили кілька чиновників, і це, ймовірно, залежатиме від того, наскільки пошкоджена підконструкція аеростата в результаті збиття і падіння.

Найбільшим питанням без відповіді, за словами чиновників, залишається намір Китаю. Пекін продовжує стверджувати, що аеростат був метеорологічною кулею, яка відхилилася від курсу, і що його шлях над Сполученими Штатами був випадковістю. Офіційні особи визнали, що цей тип аеростатів має лише обмежені можливості керування і здебільшого рухався в потоці повітряної течії.

Але деякі представники оборонного відомства та інші джерела, поінформовані про розвіддані, кажуть, що пояснення Китаю не заслуговує на довіру, і описують траєкторію польоту кулі як навмисну.

Джерело, знайоме з операцією ФБР, також зазначило, що розвідувальному співтовариству буде цікаво дізнатися, чи має обладнання на китайському аеростаті якусь технічну схожість з технологіями, розробленими розвідувальним співтовариством і військовими США , оскільки, за їхніми словами, китайський уряд вже давно проявляє активність у викраденні американських оборонних таємниць.

Спеціальна команда аналізує уламки

Спеціалізована команда з Відділу оперативних технологій (OTD) ФБР аналізує уламки аеростата. Ця елітна команда складається з агентів, аналітиків, інженерів і науковців, які відповідають як за створення технічних засобів спостереження, так і за аналіз технічних засобів конкурентів США .

Наприклад, співробітники OTD конструюють пристрої спостереження, що використовуються ФБР і розвідувальним співтовариством для виявлення загроз національній безпеці, але вони також відповідають за управління санкціонованим судом збором даних і працюють над тим, щоб протидіяти спробам іноземних спецслужб проникнути на територію США .

За словами джерела CNN, повний аналіз уламків займе невизначений період часу, оскільки пошукові роботи все ще тривають.

Тим часом, представники оборонного відомства наполягають на тому, що США дізналися більше про можливості аеростата, дозволивши йому пролетіти над Сполученими Штатами, ніж якби відразу збили його - рішення, яке деякі законодавці розкритикували як контррозвідувальну загрозу.

Але, за словами одного з членів Комітету з питань розвідки Палати представників, «є низка причин» чому аеростат не збили одразу.

«Ми хотіли збирати з нього інформацію, ми хотіли бачити, куди він йде і що він робить. Ми не беззахисні. Зрештою, це повітряна куля. Це не бомбардувальник-невидимка», - зазначив він.