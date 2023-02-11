WP: Пентагон хоче відновити цілком таємні програми в Україні
Якщо Конгрес схвалить відповідне рішення, американські сили спеціальних операцій зможуть наймати українських оперативників, щоб стежити за рухом російських сил і боротися з дезінформацією, інформує
Пентагон просить Конгрес відновити фінансування двох цілком таємних програм в Україні, які були зупинені перед російським вторгненням торік. Позитивне рішення американського парламенту дозволить Силам спеціальних операцій США наймати українських оперативників для стеження за пересуванням російських військ і боротьби з дезінформацією.
Про це пише