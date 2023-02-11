WP: Пентагон хоче відновити цілком таємні програми в Україні

Якщо Конгрес схвалить відповідне рішення, американські сили спеціальних операцій зможуть наймати українських оперативників, щоб стежити за рухом російських сил і боротися з дезінформацією, інформує ZN.ua.

WP: Пентагон хоче відновити цілком таємні програми в Україні

Пентагон просить Конгрес відновити фінансування двох цілком таємних програм в Україні, які були зупинені перед російським вторгненням торік. Позитивне рішення американського парламенту дозволить Силам спеціальних операцій США наймати українських оперативників для стеження за пересуванням російських військ і боротьби з дезінформацією.

Про це пише Washington Post з посиланням на чинних і колишніх американських чиновників. Рішення навряд чи з’явиться до осені. Високопосадовці в сфері оборони готують пропозицію, яку американські законодавці зможуть розглянути у наступні місяці, коли почнеться робота над законопроектом про політику і фінансування Пентагону на наступний рік. В разі успіху, таємні програми будуть відновлені в 2024 році. Хоча залишається незрозумілим, чи адміністрація Джо Байдена дозволить американським спецпризначенцям повернутися в Україну для управління цими операціями. Чи американські військові зможуть зробити це з території котроїсь з сусідніх країн. Жоден військовий США не діє в Україні з початку російсько-української війни окрім невеликої групи, яка охороняє посольство в Києві.


Лесь Димань, ZN.ua





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