Оцінка США ядерної програми Росії залишається незмінною — CNN

Попри заяву президента Росії Владіміра Путіна про призупинення його країною участі у новому договорі про скорочення озброєнь START, оцінка США ядерної програми Росії залишається незмінною. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох посадовців адміністрації Байдена.

Серед офіційних осіб США залишається певна невизначеність щодо того, що Росія планує робити тепер, коли вона припинила участь в угоді.

Але чиновники в адміністрації президента Джо Байдена залишаються впевненими, що США дізнаються, якщо Росія почне розвивати свою ядерну програму.

«Ми впевнені в нашій здатності контролювати саме ці питання. Новий договір START є важливим інструментом, але він не єдиний, який ми маємо в своєму розпорядженні», — сказав високопоставлений представник адміністрації, відповідаючи на запитання, чи дізнаються США , якщо Росія почне розбудовувати свою ядерну програму понад те, що вона має зараз.

Чиновник не став детально описувати інструменти, які мають у своєму арсеналі США . Зазвичай вони покладаються на збір розвідданих для моніторингу ядерної програми Росії на додаток до інформації, яку вони отримують в рамках чинного Договору.

Впевненість адміністрації Байдена в моніторингу російської ядерної програми висловлював і речник Держдепу Нед Прайс.

«Ми поки що не бачили жодних причин для зміни нашої ядерної позиції, нашої стратегічної позиції, але ми щодня стежимо за цим», — сказав Прайс в ефірі «CNN This Morning».