Оцінка США ядерної програми Росії залишається незмінною — CNN

СШП впевнені, що здатні контролювати розвиток ядерної програми Путіна, інформує ZN.ua.

Оцінка США ядерної програми Росії залишається незмінною — CNN
© Крим.Реалії

Попри заяву президента Росії Владіміра Путіна про призупинення його країною участі у новому договорі про скорочення озброєнь START, оцінка США ядерної програми Росії залишається незмінною. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох посадовців адміністрації Байдена.

Серед офіційних осіб США залишається певна невизначеність щодо того, що Росія планує робити тепер, коли вона припинила участь в угоді.

Але чиновники в адміністрації президента Джо Байдена залишаються впевненими, що США дізнаються, якщо Росія почне розвивати свою ядерну програму.

«Ми впевнені в нашій здатності контролювати саме ці питання. Новий договір START є важливим інструментом, але він не єдиний, який ми маємо в своєму розпорядженні», — сказав високопоставлений представник адміністрації, відповідаючи на запитання, чи дізнаються США, якщо Росія почне розбудовувати свою ядерну програму понад те, що вона має зараз.

Чиновник не став детально описувати інструменти, які мають у своєму арсеналі США. Зазвичай вони покладаються на збір розвідданих для моніторингу ядерної програми Росії на додаток до інформації, яку вони отримують в рамках чинного Договору.

Впевненість адміністрації Байдена в моніторингу російської ядерної програми висловлював і речник Держдепу Нед Прайс.

«Ми поки що не бачили жодних причин для зміни нашої ядерної позиції, нашої стратегічної позиції, але ми щодня стежимо за цим», — сказав Прайс в ефірі «CNN This Morning».


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – БундесверНімецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українцяВідправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця
Блок рекламы


Похожие новости
У Китаї заперечують, що розглядали можливість надання Росії летальної зброїУ Китаї заперечують, що розглядали можливість надання Росії летальної зброї
Окупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат РосіїОкупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат Росії
WP: Що рік війни сказав про лідерів України, США і Росії?WP: Що рік війни сказав про лідерів України, США і Росії?
У Раді з’явився проект постанови про капітуляцію Росії: текстУ Раді з’явився проект постанови про капітуляцію Росії: текст
The Economist: Путін нашкодив Росії, призупинивши участь в договорі СНОThe Economist: Путін нашкодив Росії, призупинивши участь в договорі СНО
У Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка УкраїниУ Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка України
Мєдвєдєв нарешті реально оцінив перспективи Росії в майбутньому — її може не статиМєдвєдєв нарешті реально оцінив перспективи Росії в майбутньому — її може не стати
Без перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISWБез перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISW
"Ви нам не вороги" – Байден у своїй промові звернувся до жителів Росії"Ви нам не вороги" – Байден у своїй промові звернувся до жителів Росії
Схеми атак Росії на медичні установи в Україні відповідають історичним закономірностямСхеми атак Росії на медичні установи в Україні відповідають історичним закономірностям
Последние новости
Подгружаем последние новости