«Залежність є обов’язковою»: Китай відреагував на нову Стратегію європейської економічної безпеки

Пекіну не подобається плани ЄС не залежати від нього.

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян застеріг Європейський Союз від планів зменшити ризики щодо ланцюгів постачання, повідомляє POLITICO, інформує ZN.ua.

«Нещодавно ми дійсно почули певні негармонійні голоси, зокрема, деяких людей в Європі, які піднімали питання економічного розвитку шляхом зменшення залежності і зниження ризиків», — сказав Лі під час вечері з французькими та китайськими бізнесменами та міністром економіки Франції Бруно Ле Мером у Парижі.

За словами прем’єр-міністра, Пекін вважає, що в умовах сучасної економічної глобалізації залежність є обов’язковою і взаємною.

«Ви залежите від мене, а я залежу від вас», – сказав він.

Зменшення ризиків, на переконання президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, є ключовою концепцією нового підходу Європейської Комісії до Китаю.

«Концепція зниження ризиків, на перший погляд, здається нормальною. Однак її не слід застосовувати узагальнено. Ця концепція повинна містити чітке визначення та межі», – сказав Лі, додавши, що на думку Китаю обидві сторони мають уникати її розширення.

Його коментарі з’явилися наступного дня після того, як Брюссель оприлюднив свою нову Стратегію європейської економічної безпеки, яка, зокрема, може перешкодити європейським компаніям створювати чутливі технології в таких країнах, як Китай.

Посилаючись на звіт Європейської комісії про стратегічні залежності, Лі стверджував, що блок не надто залежний від Китаю.

«Наша залежність від передових технологій ЄС ще глибша», — сказав він, згадавши системи контролю повітря Thales і технології сигналізації поїздів Alstom. Він також віддав належне деяким французьким компаніям, які інвестували в Китай: L'Or?al, Airbus, а також власнику бренду класу люкс LVMH.

Цього тижня Лі збирається відвідати церемонію підписання угоди між Airbus і китайськими партнерами з авіаційної промисловості в Парижі, повідомив виданню анонімний інсайдер галузі, який безпосередньо знайомий з угодою. Вона підтвердить зобов’язання, викладені в попередній угоді, що була підписана під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Китаю в квітні.

Наступного тижня на саміті Європейської ради будуть розглядатися відносини між ЄС і Китаєм, і лідери ЄС, як очікується, зосередяться, зокрема, на тому, як реалізувати концепцію економічної безпеки.

Минулого тижня Німеччина у своїй першій стратегії національної безпеки визначила Китай державою, яка становить зростаючу загрозу глобальній безпеці.

Як повідомлялось, Брюссель зіштовхнувся з труднощами у своїх спробах узгодити більш рішучу економічну політику щодо Китаю, оскільки країни ЄС вимагають доказів, перш ніж ухвалювати більш жорсткі правила.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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